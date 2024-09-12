Журналист Карпов: Дзюба продолжит карьеру в тольяттинском «Акроне»

Нападающий Артём Дзюба переходит в тольяттинский «Акрон», где продолжит спортивную карьеру. Информацию приводит журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Сейчас Артём проходит медосмотр и по его итогам подпишет с тольяттинцами контракт до конца сезона», — говорится в сообщении.