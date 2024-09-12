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12 сентября, 11:26

Журналист Карпов: Дзюба продолжит карьеру в тольяттинском «Акроне»

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Нападающий Артём Дзюба переходит в тольяттинский «Акрон», где продолжит спортивную карьеру. Информацию приводит журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Сейчас Артём проходит медосмотр и по его итогам подпишет с тольяттинцами контракт до конца сезона», — говорится в сообщении.

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Напомним, что в конце апреля в преддверии истечения контракта Дзюбы с "Локомотивом" в СМИ стали появляться сообщения о том, что руководство клуба не планирует продлевать договор с игроком и уже составило список кандидатов ему на замену. При этом высказывались предположения, что сам Артём может уйти играть в китайский ФК "Шанхай Шэньхуа", которым сейчас руководит Леонид Слуцкий. 29 мая спортсмен покинул команду. Журналисты предположили, что Дзюба войдёт в состав медийной команды "Родина Медиа".

Мария Любицкая
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