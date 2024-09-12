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12 сентября, 14:53

Психолог объяснила, до какого возраста увлечением квадробингом можно считать нормальным

Психолог Дугенцова назвала нормальным увлечением квадробингом дошкольниками

В последнее время всё больше детей начали увлекаться квадробингом, суть которого заключается в имитации движений животных. Однако это не просто игра — в некоторых случаях она может указать на серьёзные проблемы, полагает детский психолог Дарья Дугенцова.

«Если мы говорим про дошкольников, до семи лет, у них основной деятельностью является сюжетная ролевая игра, и квадробинг входит в сюжетные ролевые игры. Поэтому переживать родителям насчёт этого не стоит», — отметила эксперт.

В эфире радио «Комсомольская правда» она подчеркнула, что родителям 7-12-летних школьников стоит насторожиться. В их возрасте увлечение квадробингом означает, что дети не доиграли в своё время.

На ещё большую опасность указывает квадробинг, если им занимаются подростки старшего возраста. По мнению психолога, их увлечение может быть связано с невозможностью войти в какую-то группу, а также с низкой самооценкой.

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Ранее в России призвали создать секции для квадроберов, чтобы уберечь их от людского гнева. Наличие таких заведений могло бы значительно сократить количество конфликтных ситуаций между детьми и окружающими, считает психиатр.

Обложка ©

Pixabay / mcconnmama

Борис Эльфанд
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