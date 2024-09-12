Психолог объяснила, до какого возраста увлечением квадробингом можно считать нормальным

В последнее время всё больше детей начали увлекаться квадробингом, суть которого заключается в имитации движений животных. Однако это не просто игра — в некоторых случаях она может указать на серьёзные проблемы, полагает детский психолог Дарья Дугенцова.

«Если мы говорим про дошкольников, до семи лет, у них основной деятельностью является сюжетная ролевая игра, и квадробинг входит в сюжетные ролевые игры. Поэтому переживать родителям насчёт этого не стоит», — отметила эксперт.

В эфире радио «Комсомольская правда» она подчеркнула, что родителям 7-12-летних школьников стоит насторожиться. В их возрасте увлечение квадробингом означает, что дети не доиграли в своё время.

На ещё большую опасность указывает квадробинг, если им занимаются подростки старшего возраста. По мнению психолога, их увлечение может быть связано с невозможностью войти в какую-то группу, а также с низкой самооценкой.