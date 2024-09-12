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12 сентября, 14:09

Под Купянском рой ФАБов настиг спрятавшихся бойцов президентской бригады Нацгвардии Украины

ВС РФ ударили ФАБ-500 по президентской бригаде Нацгвардии Украины под Купянском

По президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украина на Купянском направлении нанесён удар авиабомбами ФАБ-500. Об этом сообщает телеграм-канал «Военное обозрение».

Момент нанесения удара по бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. Видео © Telegram / «Изнанка»

«Максимально точное применение авиабомб ФАБ-500 с УМПК по домам в Купянске, которые использовались для размещения личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Из карты, приложенной к публикации, следует, что массированный удар пришёлся на село Колесниковка в Харьковской области в 20 километрах от Купянска. Потери состава украинской армии не уточняются. Официальные источники данную информацию также не подтвердили.

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Ранее Life.ru сообщал, что российская армия сбросила фугасную авиабомбу (ФАБ) на тайный командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Грушевке Харьковской области. Противник потерял до 80 военнослужащих и восьми единиц техники.

Обложка ©

Telegram / «Изнанка»

Мария Любицкая
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