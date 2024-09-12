Под Купянском рой ФАБов настиг спрятавшихся бойцов президентской бригады Нацгвардии Украины

По президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украина на Купянском направлении нанесён удар авиабомбами ФАБ-500. Об этом сообщает телеграм-канал «Военное обозрение».

Момент нанесения удара по бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. Видео © Telegram / «Изнанка»

«Максимально точное применение авиабомб ФАБ-500 с УМПК по домам в Купянске, которые использовались для размещения личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Из карты, приложенной к публикации, следует, что массированный удар пришёлся на село Колесниковка в Харьковской области в 20 километрах от Купянска. Потери состава украинской армии не уточняются. Официальные источники данную информацию также не подтвердили.