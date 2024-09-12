Под Купянском рой ФАБов настиг спрятавшихся бойцов президентской бригады Нацгвардии Украины
ВС РФ ударили ФАБ-500 по президентской бригаде Нацгвардии Украины под Купянском
По президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украина на Купянском направлении нанесён удар авиабомбами ФАБ-500. Об этом сообщает телеграм-канал «Военное обозрение».
Момент нанесения удара по бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. Видео © Telegram / «Изнанка»
«Максимально точное применение авиабомб ФАБ-500 с УМПК по домам в Купянске, которые использовались для размещения личного состава ВСУ», — говорится в сообщении.
Из карты, приложенной к публикации, следует, что массированный удар пришёлся на село Колесниковка в Харьковской области в 20 километрах от Купянска. Потери состава украинской армии не уточняются. Официальные источники данную информацию также не подтвердили.
Ранее Life.ru сообщал, что российская армия сбросила фугасную авиабомбу (ФАБ) на тайный командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Грушевке Харьковской области. Противник потерял до 80 военнослужащих и восьми единиц техники.
Telegram / «Изнанка»