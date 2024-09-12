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12 сентября, 14:01

Глава Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства

Дмитрий Миляев. Обложка © Telegram / Дмитрий Миляев

Дмитрий Миляев. Обложка © Telegram / Дмитрий Миляев

Дмитрий Миляев, который стал губернатором Тульской области по итогам выборов, подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

«В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке Правительства Тульской области», — указано в сообщении.

Уточняется, что действующие члены правительства продолжат работу на текущих должностях до формирования нового состава. По закону Миляев должен утвердить обновлённый кабинет министров в течение 30 дней.

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Напомним, что кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Миляев одержал победу на выборах в Тульской области по итогам обработки 100% протоколов. Политик набрал 78,53% голосов.

Дарья Нарыкова
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