Глава Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства

Дмитрий Миляев, который стал губернатором Тульской области по итогам выборов, подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

«В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке Правительства Тульской области», — указано в сообщении.