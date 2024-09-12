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12 сентября, 15:54

Названы провокаторы мигрени, от которых можно избавиться самостоятельно

Невролог Баранова: Шоколад и цитрусовые провоцируют мигрень

От мигрени страдают до 21% россиян, женщины чаще, чем мужчины. Как правило, данный недуг возникает до 20 лет, причём как полноценная болезнь, а не симптом другой проблемы. Однако с возрастом приступы у многих начинают отступать.

Конечно, помощь специалистов никто не отменял, однако люди могут и самостоятельно избавиться от части провокаторов мигрени. Об этом в беседе с kp.ru рассказала заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Баранова.

«Это заболевание связано с особенностями работы головного мозга у людей, подверженных мигреням. Они более чувствительны к гормональным перестройкам организма, изменениям погодных условий, стрессам, нарушению сна (причём как в сторону недостатка сна, так и его переизбытка)», — отметила кандидат медицинских наук.

По словам невролога, опасными факторами, провоцирующими мигрень, также являются некоторые продукты питания: шоколад, цитрусовые, копчёная и консервированная пища. Кроме того, угрозу представляет алкоголь. Эксперт добавила, что корректировка их употребления поможет снизить вероятность приступов мигрени.

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Напомним, 12 сентября в мире отмечают Международный день борьбы с мигренью. Ранее невролог раскрыла, почему этим видом головной боли чаще страдают женщины.

Обложка ©

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Борис Эльфанд
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