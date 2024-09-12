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12 сентября, 14:48

Задержан глава Долгопрудного Владислав Юдин, ему изберут меру пресечения

Силовики задержали главу подмосковного Долгопрудного Владислава Юдина, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы. Чиновника доставили в Тверской районный суд для избрания меры пресечения.

Глава Долгопрудного Владислав Юдин на заседании суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Тверской районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный Владиславу Юдину», — сказали в пресс-службе.

На приведённом видеоролике задержанный глава Долгопрудного широко улыбается и выглядит вполне спокойным.

Задержан экс-глава крымского МЧС
Задержан экс-глава крымского МЧС

А ранее в Санкт-Петербурге задержали главного таможенного инспектора за посредничество во взяточничестве. Во время обыска у неё нашли 20 миллионов рублей наличными. Устанавливаются другие причастные к коррупционной схеме.

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Мария Любицкая
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