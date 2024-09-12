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12 сентября, 15:29

Главу Долгопрудного обвинили в мошенничестве на 44 миллиона

СК: Глава Долгопрудного Юдин обвиняется в мошенничестве на 44 млн рублей

Владислав Юдин. Обложка © Telegram / Владислав Юдин. Долгопрудный

Владислав Юдин. Обложка © Telegram / Владислав Юдин. Долгопрудный

Глава подмосковного Долгопрудного Владислав Юдин, которого задержали силовики, обвиняется в мошенничестве на 44 миллиона рублей в махинациях с котельными города Талдома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Глава Долгопрудного Владислав Юдин на заседании суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«По данным следствия, будучи главой городского округа Талдом обвиняемый Юдин безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. В результате в бюджет округа не поступили денежные средства от неуплаченной арендной платы порядка 4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что Юдин вступил в сговор с гендиректором коммерческой фирмы и поручил погасить за счёт средств из бюджета долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими фирмами.

В результате суд в Москве отправил Юдина под стражу. Он является фигурантом двух уголовных дел по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий, занимающим государственную должность.

Юдину 50 лет, занимает пост главы Долгопрудного с 2020 года. Городской округ Талдом чиновник возглавлял в 2018-2020 годах.

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Ранее Life.ru сообщал, что силовики задержали главу подмосковного Долгопрудного Владислава Юдина. На заседании суда он выглядел вполне спокойным и много улыбался.

Дарья Нарыкова
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