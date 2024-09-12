Советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского
Песков заявил, что у индийского посланника Довала не было поручений от Киева
Президент России Владимир Путин и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал во время встречи в Константиновском дворце 12 сентября. Фото © Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал не передавал президенту России Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского. Об этом журналистов проинформировал 12 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, не передавал», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Владимир Путин предложил провести двухстороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября, и обсудить индийский мирный план по Украине. В Киеве тоже хотят, чтобы Индия стала модератором мирных переговоров. Там считают, что Моди должен играть более активную роль в урегулировании конфликта, если она желает добиться постоянного членства в Совбезе ООН.