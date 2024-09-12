Советник Моди не передавал Путину посланий от Зеленского

Ранее Владимир Путин предложил провести двухстороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября, и обсудить индийский мирный план по Украине. В Киеве тоже хотят, чтобы Индия стала модератором мирных переговоров. Там считают, что Моди должен играть более активную роль в урегулировании конфликта, если она желает добиться постоянного членства в Совбезе ООН.