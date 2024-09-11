Киев выбрал модератора для мирных переговоров с Москвой

Власти на Украине хотят, чтобы Индия стала модератором переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на посла Незалежной в Нью-Дели Александра Полищука. По его словам, Индия должна играть более активную роль в урегулировании конфликта, если она желает добиться постоянного членства в Совбезе ООН.

«Если Индия стремится получить постоянное место в Совбезе ООН в своих интересах, она устанавливает слишком низкую планку», — сказал украинский дипломат.