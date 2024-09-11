Киев выбрал модератора для мирных переговоров с Москвой
Bloomberg: Киев хочет, чтобы Индия стала модератором переговоров с Москвой
Встреча Моди и Зеленского в Киеве. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Власти на Украине хотят, чтобы Индия стала модератором переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на посла Незалежной в Нью-Дели Александра Полищука. По его словам, Индия должна играть более активную роль в урегулировании конфликта, если она желает добиться постоянного членства в Совбезе ООН.
«Если Индия стремится получить постоянное место в Совбезе ООН в своих интересах, она устанавливает слишком низкую планку», — сказал украинский дипломат.
Он добавил, что индийской стороне не стоит ограничиваться ролью «почтальона», который передаёт сообщения между сторонами конфликта. Вместе с тем Полищук напомнил о предложении провести саммит по Украине в Индии, однако отметил, что пока неизвестно, согласятся ли власти страны на это.
Напомним, премьер Индии Нарендра Моди, впервые прибывший 23 августа в Киев, заявил, что достичь мира на Украине возможно только путём диалога и дипломатии. Он отметил, что готов лично внести вклад в разрешение конфликта. И именно Индия, по словам политика, должна стать третьей стороной для урегулирования конфликта. Позже СМИ писали, что на Украине не захотели видеть Нью-Дели посредником в переговорах с Москвой.