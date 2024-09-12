Путин и Моди могут обсудить мирный план по Украине 22 октября

Президент России Владимир Путин предложил провести двухстороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября. Соответствующую инициативу глава государства озвучил на встрече с представителем Индии по вопросам безопасности Аджитом Кумаром Довалом.

«Мы ждём Моди в Казани, предлагаю 22 октября провести двустороннюю встречу там», — сказал президент.

По словам Путина, целью встречи с Моди станет обсуждение совместной работы по реализации договорённостей, достигнутых в ходе июльского визита премьера Индии в Москву, и перспектив на будущее.

Лидер РФ Путин подчеркнул, что не только визит Моди летом в Москву прошёл успешно, но и работа по реализации договорённостей идёт хорошими темпами.