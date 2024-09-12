Путин и Моди могут обсудить мирный план по Украине 22 октября
Путин предложил провести двустороннюю встречу с Моди на саммите БРИКС 22 октября
Президент России Владимир Путин предложил провести двухстороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября. Соответствующую инициативу глава государства озвучил на встрече с представителем Индии по вопросам безопасности Аджитом Кумаром Довалом.
«Мы ждём Моди в Казани, предлагаю 22 октября провести двустороннюю встречу там», — сказал президент.
По словам Путина, целью встречи с Моди станет обсуждение совместной работы по реализации договорённостей, достигнутых в ходе июльского визита премьера Индии в Москву, и перспектив на будущее.
Лидер РФ Путин подчеркнул, что не только визит Моди летом в Москву прошёл успешно, но и работа по реализации договорённостей идёт хорошими темпами.
Ранее сообщалось, что советник Моди приедет в Россию, чтобы обсудить с Путиным мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, что 8 июля Нарендра Моди вместе со своей делегацией прибыл в российскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Там индийский премьер пообещал главе России, что его страна будет оказывать любое содействие для установления мира на Украине. В Администрации Президента РФ сообщили, что главным итогом этой встречи стала программа сотрудничества обеих сторон до 2030 года.
Life.ru