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12 сентября, 11:28

Путин и Моди могут обсудить мирный план по Украине 22 октября

Путин предложил провести двустороннюю встречу с Моди на саммите БРИКС 22 октября

Президент России Владимир Путин предложил провести двухстороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября. Соответствующую инициативу глава государства озвучил на встрече с представителем Индии по вопросам безопасности Аджитом Кумаром Довалом.

«Мы ждём Моди в Казани, предлагаю 22 октября провести двустороннюю встречу там», — сказал президент.

По словам Путина, целью встречи с Моди станет обсуждение совместной работы по реализации договорённостей, достигнутых в ходе июльского визита премьера Индии в Москву, и перспектив на будущее.

Лидер РФ Путин подчеркнул, что не только визит Моди летом в Москву прошёл успешно, но и работа по реализации договорённостей идёт хорошими темпами.

Ранее сообщалось, что советник Моди приедет в Россию, чтобы обсудить с Путиным мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, что 8 июля Нарендра Моди вместе со своей делегацией прибыл в российскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Путиным. Там индийский премьер пообещал главе России, что его страна будет оказывать любое содействие для установления мира на Украине. В Администрации Президента РФ сообщили, что главным итогом этой встречи стала программа сотрудничества обеих сторон до 2030 года.

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Life.ru

Александр Юнашев
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