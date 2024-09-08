«Индийский Джеймс Бонд» едет к Путину с мирным планом по Украине India Today: Советник Моди намерен посетить РФ ради общения с Путиным по Украине 8 сентября, 13:49 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Доваль планирует поездку в Россию, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал India Today.

Предполагаемые даты поездки — с 10 по 11 сентября. Доваль также собирается поучаствовать во встрече с представителями стран БРИКС, запланированной в Санкт-Петербурге 10 — 12 сентября. На родине Доваля называют «индийским Джеймсом Бондом». Премьер-министр Индии Нарендре Моди уже сообщал президенту РФ Владимиру Путину о предстоящем визите, вопрос об этом поднимался ещё в августе.

Ранее сообщалось, что Моди приезжал в Киев 23 августа ради встречи с Владимиром Зеленским. Во время переговоров стороны детально обсудили конфликт на Украине. Позже Моди созвонился с Путиным и рассказал ему о своём визите и обсуждаемых в Киеве темах. Премьер Индии выразил надежду, что будет полезен Москве в вопросах разрешения украинского конфликта.

Авторы Татьяна Миссуми