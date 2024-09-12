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12 сентября, 16:20

Путин заявил, что сфера культуры не терпит вмешательства и политики «отмены»

В сферу культуры нельзя вмешиваться и проводить там политику «отмены». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

«Мы убеждены, что она [культура] должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры», — пояснил глава государства.

По словам российского лидера, часто повестка Запада игнорирует и даже оскорбляет общемировые религии и культурные традиции разных регионов планеты. Путин выразил уверенность, что большей части стран и народов не нравится такой подход.

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С 11 по 14 сентября в Петербурге проходит десятый международный культурный форум. Цель мероприятия — собрать на одной площадке представителей различных культур и национальностей. А основная тема форума заявлена, как «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Сегодня, 12 сентября, Путин приехал в северную столицу, где проводит пленарное заседание в рамках форума.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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