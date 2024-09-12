Путин заявил, что сфера культуры не терпит вмешательства и политики «отмены»

В сферу культуры нельзя вмешиваться и проводить там политику «отмены». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

«Мы убеждены, что она [культура] должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры», — пояснил глава государства.

По словам российского лидера, часто повестка Запада игнорирует и даже оскорбляет общемировые религии и культурные традиции разных регионов планеты. Путин выразил уверенность, что большей части стран и народов не нравится такой подход.