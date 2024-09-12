«Не было ни в царское, ни в советское время» : Путин назвал отличительную черту России

В современной России строятся тысячи храмов, синагог и мечетей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединённых культур. Глава государства подчеркнул, что такого не было ни в царской, ни в советской России.

«У нас строятся сотни, может быть уже тысячи мечетей новых абсолютно, храмов, синагог. У нас все это «на марше», все активнейшим образом развивается», — сказал Путин, напомнив, что недавно посетил Тыву и посмотрел, как развивается местная религиозная община.

Вместе с тем президент отметил, что наша страна изначально складывалась как многонациональное государство и это, безусловно, отразилось на её традициях. В этом, по словам Путина, и заключается «основа нашей общей идентичности, и нашей духовной силы».