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12 сентября, 16:48

«Не было ни в царское, ни в советское время» : Путин назвал отличительную черту России

Путин: В современной России строятся тысячи храмов, синагог и мечетей

В современной России строятся тысячи храмов, синагог и мечетей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединённых культур. Глава государства подчеркнул, что такого не было ни в царской, ни в советской России.

«У нас строятся сотни, может быть уже тысячи мечетей новых абсолютно, храмов, синагог. У нас все это «на марше», все активнейшим образом развивается», — сказал Путин, напомнив, что недавно посетил Тыву и посмотрел, как развивается местная религиозная община.

Вместе с тем президент отметил, что наша страна изначально складывалась как многонациональное государство и это, безусловно, отразилось на её традициях. В этом, по словам Путина, и заключается «основа нашей общей идентичности, и нашей духовной силы».

С 11 по 14 сентября в Северной столице проходит десятый международный культурный форум. Цель мероприятия — собрать на одной площадке представителей различных культур и национальностей. А основная тема форума заявлена, как «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Сегодня, 12 сентября, Путин приехал в Петербург, где проводит пленарное заседание в рамках форума.

Путин заявил, что сфера культуры не терпит вмешательства и политики «отмены»
Путин заявил, что сфера культуры не терпит вмешательства и политики «отмены»
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Life.ru

Наталья Демьянова
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