«Не было ни в царское, ни в советское время» : Путин назвал отличительную черту России
Путин: В современной России строятся тысячи храмов, синагог и мечетей
В современной России строятся тысячи храмов, синагог и мечетей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном форуме объединённых культур. Глава государства подчеркнул, что такого не было ни в царской, ни в советской России.
«У нас строятся сотни, может быть уже тысячи мечетей новых абсолютно, храмов, синагог. У нас все это «на марше», все активнейшим образом развивается», — сказал Путин, напомнив, что недавно посетил Тыву и посмотрел, как развивается местная религиозная община.
Вместе с тем президент отметил, что наша страна изначально складывалась как многонациональное государство и это, безусловно, отразилось на её традициях. В этом, по словам Путина, и заключается «основа нашей общей идентичности, и нашей духовной силы».
С 11 по 14 сентября в Северной столице проходит десятый международный культурный форум. Цель мероприятия — собрать на одной площадке представителей различных культур и национальностей. А основная тема форума заявлена, как «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Сегодня, 12 сентября, Путин приехал в Петербург, где проводит пленарное заседание в рамках форума.
Life.ru