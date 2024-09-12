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12 сентября, 17:01

Цивилёва: В России до середины 2025 года сдадут 19 новых военных госпиталей

В России будут сданы 19 современных госпиталей до середины следующего года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила заместитель министра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Владимир Путин встретился с замминистра обороны РФ Анной Цивилёвой. Видео © Telegram / Минобороны России

«19 новых современных госпиталей будут сданы до середины следующего года», — подчеркнула Цивилёва в беседе с главой государства, который посетил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова.

Путин, в свою очередь, призвал создать программу реновации тех военно-медицинских учреждений, которые нуждаются в модернизации. Глава государства пообещал, что власти найдут для этого необходимые ресурсы.

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А ранее Анна Цивилёва вручила награды медикам-участникам спецоперации (СВО) в госпитале Ставрополя. Военные врачи получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали Луки Крымского и медали «За отличие в военной службе».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Tkachenko

Дарья Нарыкова
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