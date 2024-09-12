Американских пенсионеров признали виновными в «шпионаже» в пользу России

Четверых граждан США признали виновными в якобы шпионаже в пользу России, сообщает пресс-служба американского Минюста. Примечательно, что одному из фигурантов дела 78 лет, а другому — 82 года.

«Присяжные признали виновными Омали Йешителу, 82 года, Пенни Хесс, 78 лет, Джесси Невела, 34 года, всех из Сент-Луиса, и Августа С. Ромэйна-младшего, 38 лет, из Атланты, в сговоре с целью осуществления действий в качестве агентов иностранного правительства», — говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, с мая 2015-го по июль 2022-го обвиняемые якобы действовали в США от имени российского правительства. Всех их подозревают в связях с главой антиглобалистского движения Александром Ионовым, гражданином РФ, который якобы работает на ФСБ. В частности, фигурантов дела обвинили в создании петиций, выступлении на конференциях в поддержку ДНР и ЛНР, проведении акций протеста и участии в них. Гражданам США грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора пока ещё не назначена.