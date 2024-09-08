Американский Минюст начал преследовать известного политолога Дмитрия Саймса и его жену Анастасию. Их обвиняют в нарушении режима санкций «в интересах Первого канала». Таким образом, супругов могут упрятать за решётку на срок до 60 лет, обложив дополнительно штрафом. Об этом он сообщил в беседе с Kp.ru.

Дело в том, что Саймс в течение продолжительного времени участвует в телепередачах на российском телевидении. Раньше власти США никак не наказывали за подобные вещи, однако с недавних пор всё изменилось, а администрация Байдена начала создавать прецеденты, сообщил ведущий Первого канала.

Штаты обложили санкциями российские каналы, запретив своим гражданам иметь с ними финансовые отношения, однако ограничения не касались работы журналистов. Это, по словам Саймса, обсуждалось на переговорах между российским МИД и американским Госдепом. Политолог за дальнейшими разъяснениями решил обратиться к высокопоставленному американскому чиновнику.

«Слушай, мы не одобряем то, что ты делаешь. Лучше бы тебе, как всем американцам, не жить сейчас в России. Но, с точки зрения закона наша озабоченность касается денег, а не того, что ты говоришь в эфире», — припомнил Саймс ответ чиновника.

Теперь же, подметил эксперт, все слова о священной неприкосновенности свободы слова и возможности выступать там на любом телевидении растоптаны американским руководством и выброшены в урну. Он рассказал, что после обыска в его доме в Вирджинии американские силовики почему-то оставили у его на столе его же пистолет.