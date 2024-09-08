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8 сентября, 15:14

«Знай, что тебя ждёт»: Ведущему Первого канала начали угрожать после обысков в его поместье в США

Ведущий Первого канала Саймс заявил, что ему угрожают после обысков его дома ФБР

Политолог Дмитрий Саймс. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Политолог Дмитрий Саймс. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Американский Минюст начал преследовать известного политолога Дмитрия Саймса и его жену Анастасию. Их обвиняют в нарушении режима санкций «в интересах Первого канала». Таким образом, супругов могут упрятать за решётку на срок до 60 лет, обложив дополнительно штрафом. Об этом он сообщил в беседе с Kp.ru.

Дело в том, что Саймс в течение продолжительного времени участвует в телепередачах на российском телевидении. Раньше власти США никак не наказывали за подобные вещи, однако с недавних пор всё изменилось, а администрация Байдена начала создавать прецеденты, сообщил ведущий Первого канала.

Штаты обложили санкциями российские каналы, запретив своим гражданам иметь с ними финансовые отношения, однако ограничения не касались работы журналистов. Это, по словам Саймса, обсуждалось на переговорах между российским МИД и американским Госдепом. Политолог за дальнейшими разъяснениями решил обратиться к высокопоставленному американскому чиновнику.

«Слушай, мы не одобряем то, что ты делаешь. Лучше бы тебе, как всем американцам, не жить сейчас в России. Но, с точки зрения закона наша озабоченность касается денег, а не того, что ты говоришь в эфире», — припомнил Саймс ответ чиновника.

Теперь же, подметил эксперт, все слова о священной неприкосновенности свободы слова и возможности выступать там на любом телевидении растоптаны американским руководством и выброшены в урну. Он рассказал, что после обыска в его доме в Вирджинии американские силовики почему-то оставили у его на столе его же пистолет.

«‎Наверное, это такой намек — «знай, что тебя ждёт». Плюс я все время получаю угрозы. Пока на английском», – заключил политолог.

Скотт Риттер указал на странности в поведении агентов ФБР, обыскавших его дом
Скотт Риттер указал на странности в поведении агентов ФБР, обыскавших его дом

Ранее в СМИ появилась информация, что ФБР потратило три дня на обыски жилища Дмитрия Саймса в штате Виргиния. По его словам, представители ведомства вывезли из его дома кучу личных вещей. Сам он считает, что причиной таких действий со стороны американского правительства стали его слова об Украине в эфире Первого канала.

Владимир Озеров
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