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12 сентября, 18:42

«Тонущий «Титаник»: В США объяснили, почему НАТО через 10 лет ждёт развал

Риттер: Ставка Турции на Евразию приведёт к развалу НАТО через 10 лет

Если Турция будет делать ставку на Евразию, то НАТО через 10 лет распадётся. Таким прогнозом поделился отставной американский разведчик Скотт Риттер.

«Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадётся менее чем через десять лет», — сказал он в интервью ютуб-каналу Through the eyes of (в переводе на русский — «Глазами»).

А вот Евросоюз (ЕС), который почти четверть века не принимает в свой состав Турцию, просуществует ещё меньше, считает Риттер. По сути, добавил эксперт, Анкара, подав заявку на членство в БРИКС, заявила, что она больше не хочет быть частью тонущего «Титаника» — то есть НАТО и ЕС.

Как известно, ранее власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС. Согласно данным ряда СМИ, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен как раз на саммите в Казани, куда был приглашён Эрдоган.

Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань, сообщили в Турции
Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казань, сообщили в Турции
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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