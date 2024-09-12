«Тонущий «Титаник»: В США объяснили, почему НАТО через 10 лет ждёт развал

Если Турция будет делать ставку на Евразию, то НАТО через 10 лет распадётся. Таким прогнозом поделился отставной американский разведчик Скотт Риттер.

«Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадётся менее чем через десять лет», — сказал он в интервью ютуб-каналу Through the eyes of (в переводе на русский — «Глазами»).

А вот Евросоюз (ЕС), который почти четверть века не принимает в свой состав Турцию, просуществует ещё меньше, считает Риттер. По сути, добавил эксперт, Анкара, подав заявку на членство в БРИКС, заявила, что она больше не хочет быть частью тонущего «Титаника» — то есть НАТО и ЕС.