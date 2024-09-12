«Тонущий «Титаник»: В США объяснили, почему НАТО через 10 лет ждёт развал
Риттер: Ставка Турции на Евразию приведёт к развалу НАТО через 10 лет
Если Турция будет делать ставку на Евразию, то НАТО через 10 лет распадётся. Таким прогнозом поделился отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Это — конец НАТО. Это — смерть НАТО. Я думаю, что НАТО распадётся менее чем через десять лет», — сказал он в интервью ютуб-каналу Through the eyes of (в переводе на русский — «Глазами»).
А вот Евросоюз (ЕС), который почти четверть века не принимает в свой состав Турцию, просуществует ещё меньше, считает Риттер. По сути, добавил эксперт, Анкара, подав заявку на членство в БРИКС, заявила, что она больше не хочет быть частью тонущего «Титаника» — то есть НАТО и ЕС.
Как известно, ранее власти Турции подали заявку на вступление в БРИКС. Согласно данным ряда СМИ, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен как раз на саммите в Казани, куда был приглашён Эрдоган.
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