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12 сентября, 19:36

Молдавский миротворец погиб на границе Приднестровья

Военный миротворческого контингента Молдавии погиб на посту у Приднестровья

Молдавский миротворец погиб на посту у Приднестровья. Сообщается, что военный скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия. Другие детали не приводятся.

«12 сентября контрактник национальной армии, служивший в составе совместных миротворческих сил, был смертельно ранен в результате выстрела из табельного оружия, находясь на посту. <…> Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть военного», — рассказали в оборонном ведомстве Молдавии.

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Ранее во время учебного полёта в проливе Ла-Манш вертолёт ВМС Великобритании потерпел крушение. Погиб один человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dan70cz

Оксана Попова
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