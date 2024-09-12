Молдавский миротворец погиб на границе Приднестровья

Молдавский миротворец погиб на посту у Приднестровья. Сообщается, что военный скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия. Другие детали не приводятся.

«12 сентября контрактник национальной армии, служивший в составе совместных миротворческих сил, был смертельно ранен в результате выстрела из табельного оружия, находясь на посту. <…> Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть военного», — рассказали в оборонном ведомстве Молдавии.