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12 сентября, 21:23

Нижегородец заживо сжёг беспомощного соседа по палате

Нижегородца, который сжёг соседа по палате, направили на принудительное лечение

В Нижнем Новгороде произошла трагедия в Кулебакской районной больнице: один из пациентов заживо сжёг соседа по палате. Об этом сообщил Нижегородский областной суд.

Установлено, что обвиняемый поджёг бумаги и поднёс их к приспособлениям, фиксировавшим другого пациента. Таким образом, мужчина хотел «освободить» беспомощного больного. В результате огонь быстро распространился, охватив постельное бельё, матрас и самого потерпевшего. Медицинский персонал вмешался и потушил огонь, но пациент получил сильные ожоги и вскоре скончался.

По данным суда, инцидент произошёл с участием ранее судимого мужчины. После проведённой судебно-медицинской экспертизы, выяснилось, что обвиняемый находился в состоянии невменяемости во время происшествия. В связи с этим, суд принял решение освободить его от уголовной ответственности и назначить принудительное медицинское лечение.

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Ранее сообщалось, что жителя Омской области приговорили к 19 годам колонии строгого режима за жестокое убийство его беременной жены. Инцидент произошёл в октябре 2023 года в частном доме в Омске. Мужчина, который ранее уже был судим за кражи и разбой, обвинил свою 18-летнюю супругу в поломке портативной колонки, после чего жестоко избил её, нанося повреждения и скача на животе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Кирилл Сосновских
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