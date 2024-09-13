Нижегородец заживо сжёг беспомощного соседа по палате

В Нижнем Новгороде произошла трагедия в Кулебакской районной больнице: один из пациентов заживо сжёг соседа по палате. Об этом сообщил Нижегородский областной суд.

Установлено, что обвиняемый поджёг бумаги и поднёс их к приспособлениям, фиксировавшим другого пациента. Таким образом, мужчина хотел «освободить» беспомощного больного. В результате огонь быстро распространился, охватив постельное бельё, матрас и самого потерпевшего. Медицинский персонал вмешался и потушил огонь, но пациент получил сильные ожоги и вскоре скончался.

По данным суда, инцидент произошёл с участием ранее судимого мужчины. После проведённой судебно-медицинской экспертизы, выяснилось, что обвиняемый находился в состоянии невменяемости во время происшествия. В связи с этим, суд принял решение освободить его от уголовной ответственности и назначить принудительное медицинское лечение.