Microsoft уволит ещё 650 разработчиков видеоигр

Microsoft объявила о значительных сокращениях в своём подразделении Xbox, уменьшив штат на 650 сотрудников. Этот шаг представляет собой третью волну увольнений компании в 2024 году. Он направлен на оптимизацию расходов и интеграцию недавнего приобретения Activision Blizzard, оценённого в $69 миллиардов, сообщает агентство Bloomberg.

Сообщение о сокращениях поступило от главы Xbox Фила Спенсера 12 сентября. В письме, разосланном сотрудникам, указывается, что увольнения затронут в основном «корпоративные и вспомогательные функции». При этом никакие игры, устройства или проекты не будут отменены, а существующие студии продолжат свою работу без изменений.

В 2024 году игровая индустрия столкнулась с серьёзными вызовами, включая высокие затраты на разработку и замедленный рост рынка. Крупные международные компании, такие как Sony Group, Take-Two Interactive Software и Electronic Arts, также провели сокращения и закрыли крупные проекты, что отражает общие трудности сектора.