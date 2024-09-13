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12 сентября, 21:57

Microsoft уволит ещё 650 разработчиков видеоигр

Bloomberg: Microsoft сократит 650 рабочих мест в Xbox для оптимизации расходов

Microsoft объявила о значительных сокращениях в своём подразделении Xbox, уменьшив штат на 650 сотрудников. Этот шаг представляет собой третью волну увольнений компании в 2024 году. Он направлен на оптимизацию расходов и интеграцию недавнего приобретения Activision Blizzard, оценённого в $69 миллиардов, сообщает агентство Bloomberg.

Сообщение о сокращениях поступило от главы Xbox Фила Спенсера 12 сентября. В письме, разосланном сотрудникам, указывается, что увольнения затронут в основном «корпоративные и вспомогательные функции». При этом никакие игры, устройства или проекты не будут отменены, а существующие студии продолжат свою работу без изменений.

В 2024 году игровая индустрия столкнулась с серьёзными вызовами, включая высокие затраты на разработку и замедленный рост рынка. Крупные международные компании, такие как Sony Group, Take-Two Interactive Software и Electronic Arts, также провели сокращения и закрыли крупные проекты, что отражает общие трудности сектора.

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Ранее также сообщалось, что Sony решила прекратить бесплатную подписку на сервис PS Plus для украинских пользователей. С ноября этого года украинцам больше не будут доступны бесплатные видеоигры от компании, и для продолжения использования сервиса им придется платить 209 гривен (460 рублей) в месяц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rafapress

Кирилл Сосновских
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