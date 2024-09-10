Sony в ноябре отменит бесплатную подписку на сервис PS Plus для украинцев
Украинцы больше не смогут получать бесплатные видеоигры от корпорации Sony. Компания решила закрыть благотворительную акцию с бесплатной подпиской на сервис Play Station Plus с ноября этого года.
Теперь для погружения в виртуальный мир украинцам нужно будет платить по 209 гривен (460 рублей) в месяц. Акцию для игроманов из Незалежной ввели в начале СВО, но, как известно, всё хорошее имеет свойство заканчиваться.
Напомним, российские геймеры подали иски против PlayStation за закрытие PS Store на территории РФ. Тогда истцы объединились и потребовали через суд восстановить доступ к магазину и оплатить моральный ущерб. В этом им было отказано. Юрист заверила, что у недовольных есть все права на возмещение потерь.
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