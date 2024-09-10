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10 сентября, 13:02

Sony в ноябре отменит бесплатную подписку на сервис PS Plus для украинцев

Украинцы больше не смогут получать бесплатные видеоигры от корпорации Sony. Компания решила закрыть благотворительную акцию с бесплатной подпиской на сервис Play Station Plus с ноября этого года.

Теперь для погружения в виртуальный мир украинцам нужно будет платить по 209 гривен (460 рублей) в месяц. Акцию для игроманов из Незалежной ввели в начале СВО, но, как известно, всё хорошее имеет свойство заканчиваться.

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Напомним, российские геймеры подали иски против PlayStation за закрытие PS Store на территории РФ. Тогда истцы объединились и потребовали через суд восстановить доступ к магазину и оплатить моральный ущерб. В этом им было отказано. Юрист заверила, что у недовольных есть все права на возмещение потерь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zioandre

Николай Рюмин
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