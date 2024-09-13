Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Михалков прибыл в Грозный в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Кадыров сообщил, что тепло пообщался с режиссёром, который напомнил, что Чечня является Родиной его кинематографа. Дело в том, что первая художественная картина Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» была снята 50 лет назад именно в ЧР.