Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни
Чеченский лидер Рамзан Кадыров присвоил режиссёру и актёру Никите Михалкову звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом чиновник сообщил в телеграм-канале, опубликовав кадры встречи.
Кадыров наградил Никиту Михалкова званием «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Михалков прибыл в Грозный в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Кадыров сообщил, что тепло пообщался с режиссёром, который напомнил, что Чечня является Родиной его кинематографа. Дело в том, что первая художественная картина Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» была снята 50 лет назад именно в ЧР.
«В завершение беседы я присвоил Никите Михалкову почётное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР». Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ», — написал Кадыров.
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