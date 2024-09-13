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12 сентября, 21:39

Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Чеченский лидер Рамзан Кадыров присвоил режиссёру и актёру Никите Михалкову звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Об этом чиновник сообщил в телеграм-канале, опубликовав кадры встречи.

Кадыров наградил Никиту Михалкова званием «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Михалков прибыл в Грозный в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Кадыров сообщил, что тепло пообщался с режиссёром, который напомнил, что Чечня является Родиной его кинематографа. Дело в том, что первая художественная картина Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» была снята 50 лет назад именно в ЧР.

«В завершение беседы я присвоил Никите Михалкову почётное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР». Мне также приятно было получить в подарок ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ», — написал Кадыров.

Сыну Кадырова, 17-летнему Эли, вручили медаль «За заслуги перед Чечнёй»
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Ранее президент России Владимир Путин наградил званием Народной артистки РФ актрису Наталью Голубенцеву, долгие годы озвучивавшей зайца Степашку из детской передачи «Спокойной ночи, малыши!».

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Оксана Попова
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