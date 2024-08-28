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28 августа, 20:50

Сыну Кадырова 17-летнему Эли вручили медаль «За заслуги перед Чечнёй»

Магомед Даудов и Эли Кадыров. Обложка © Telegram / ЛОРД

Магомед Даудов и Эли Кадыров. Обложка © Telegram / ЛОРД

Директор спортивного клуба «Ахмат» и по совместительству сын Рамзана Кадырова Эли Кадыров удостоен медали «За заслуги перед Чеченской Республикой». Награду 17-летнему юноше 28 августа вручил председатель регионального правительства Магомед Даудов.

«Награда присуждена Указом главы ЧР за личные заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание!» — пояснил генерал-майор в Telegram.

Даудов также назвал племянника разносторонне развитым и ответственным человеком, который благодаря своей целеустремлённости помогает спортсменам достигать больших высот. В завершение он пожелал Эли Кадырову успехов и достижения поставленных целей.

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Ранее высшей награды республики — ордена Кадырова — был удостоен ещё один сын главы Чечни Адам. Незадолго до этого подросток сделал памятное фото с президентом России Владимиром Путиным.

Илья Пушкарев
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