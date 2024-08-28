Сыну Кадырова 17-летнему Эли вручили медаль «За заслуги перед Чечнёй»
Магомед Даудов и Эли Кадыров. Обложка © Telegram / ЛОРД
Директор спортивного клуба «Ахмат» и по совместительству сын Рамзана Кадырова Эли Кадыров удостоен медали «За заслуги перед Чеченской Республикой». Награду 17-летнему юноше 28 августа вручил председатель регионального правительства Магомед Даудов.
«Награда присуждена Указом главы ЧР за личные заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием физической культуры и спорта, деятельность, получившую широкую известность и общественное признание!» — пояснил генерал-майор в Telegram.
Даудов также назвал племянника разносторонне развитым и ответственным человеком, который благодаря своей целеустремлённости помогает спортсменам достигать больших высот. В завершение он пожелал Эли Кадырову успехов и достижения поставленных целей.