Западные страны пока не торопятся разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Основной причиной этого являются «несколько ошибок», допущенных украинскими военными, сообщает французское издание Le Monde.

В частности, в статье говорится о том, что действия ВСУ в Курской области вызвали значительное беспокойство среди западных партнёров. Они теперь требуют от Киева пересмотра своей стратегии, чтобы избежать возможного расширения конфликта на другие страны Европы, такие как Польша и Латвия. Важно отметить, что Запад также ограничивает Украину в ударах по территориям, контролируемым российскими войсками.

Профессор Центра изучения военных конфликтов Университета Южной Дании, Оливье Шмитт, в интервью Le Monde выразил мнение, что в ближайшем будущем решения о предоставлении Украине дальнобойного оружия для атак по России ожидать не стоит. По его словам, политическая ситуация в США и признаки кризиса в Франции и Германии также играют свою роль в принятии таких решений.