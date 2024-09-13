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13 сентября, 00:54

Во Франции узнали, почему Запад медлит с решением об ударах вглубь России

Le Monde: Запад задерживает решение об ударах по России из-за ошибок ВСУ

Западные страны пока не торопятся разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Основной причиной этого являются «несколько ошибок», допущенных украинскими военными, сообщает французское издание Le Monde.

В частности, в статье говорится о том, что действия ВСУ в Курской области вызвали значительное беспокойство среди западных партнёров. Они теперь требуют от Киева пересмотра своей стратегии, чтобы избежать возможного расширения конфликта на другие страны Европы, такие как Польша и Латвия. Важно отметить, что Запад также ограничивает Украину в ударах по территориям, контролируемым российскими войсками.

Профессор Центра изучения военных конфликтов Университета Южной Дании, Оливье Шмитт, в интервью Le Monde выразил мнение, что в ближайшем будущем решения о предоставлении Украине дальнобойного оружия для атак по России ожидать не стоит. По его словам, политическая ситуация в США и признаки кризиса в Франции и Германии также играют свою роль в принятии таких решений.

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Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена может разрешить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow и их французский аналог Scalp для ударов вглубь России, но при этом Вашингтон не одобрит применение американских ATACMS, стремясь избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Кирилл Сосновских
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