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13 сентября, 02:40

МВД оставляет правила выдачи водительских прав без изменений

МВД РФ: Изменения в правилах выдачи водительских прав не планируются

На данный момент МВД России не намерено вносить коррективы в существующие правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав. В пресс-центре министерства подтвердили, РИА «Новости», что в ближайшее время изменения в постановление правительства от 24 октября 2014 года № 1097 не ожидаются.

«В настоящий момент планов по внесению изменений в правила экзаменов и выдачи водительских удостоверений нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инструктор назвал главную ошибку, которая мешает сдать на водительские права
Инструктор назвал главную ошибку, которая мешает сдать на водительские права

Ранее МВД России озвучило самые распространённые ошибки, допускаемые кандидатами на получение водительских прав. Чаще всего на практическом экзамене нарушают дорожную разметку, не включают поворотник и не уступают дорогу другим участникам движения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gorin

Кирилл Сосновских
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