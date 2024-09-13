МВД оставляет правила выдачи водительских прав без изменений

На данный момент МВД России не намерено вносить коррективы в существующие правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав. В пресс-центре министерства подтвердили, РИА «Новости», что в ближайшее время изменения в постановление правительства от 24 октября 2014 года № 1097 не ожидаются.