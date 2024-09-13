МВД оставляет правила выдачи водительских прав без изменений
МВД РФ: Изменения в правилах выдачи водительских прав не планируются
На данный момент МВД России не намерено вносить коррективы в существующие правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав. В пресс-центре министерства подтвердили, РИА «Новости», что в ближайшее время изменения в постановление правительства от 24 октября 2014 года № 1097 не ожидаются.
«В настоящий момент планов по внесению изменений в правила экзаменов и выдачи водительских удостоверений нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее МВД России озвучило самые распространённые ошибки, допускаемые кандидатами на получение водительских прав. Чаще всего на практическом экзамене нарушают дорожную разметку, не включают поворотник и не уступают дорогу другим участникам движения.
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