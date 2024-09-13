Заочно арестованный секс-гуру из России зазывает красоток в Дубай на охоту за миллионерами
Заочно арестованный в РФ Байгужин приглашает девушек в Дубай на курсы по поиску миллионера
Денис Байгужин. Фото © VK / Денис Байгужин
Автор психологической прозы и мошенник одновременно начал преподавать русским девушкам курсы по поимки богатого мужчины. Заочно арестованный в России Денис Байгужин теперь предоставляет занятия в Дубае для красавиц. Об этом сообщает SHOT.
Раньше гуру женского счастья кем только не был. Байгужин работал в милиции, частным детективом, успел отсидеть за мошенничество и вот нашёл себя в коучинге. Также секс-гуру был совладельцем Церкви евангельских христиан, Службы семейных отношений, фармацевтической компании и Академии профессионального коучинга.
Жизнь прекрасной была не долго — десятки женщин обвинили его в мошенничестве. Дамы заподозрили неладно и рассказали, что на тренингах Байгужина заживо хоронили и заставляли драться между собой, чтобы воспитать «новую себя».
Сейчас мастер женского счастья живёт за пределами России и ищет различные источники дохода: приглашает девушек лично на встречу в Дубай и открывает клубы с платной подпиской. Возвращаться домой он не планирует, оплачивать налоги — тоже. Сейчас пикап-коуч должен занести в ФНС 152 тысячи рублей — столько и стоит один его интенсив про богатую жизнь.
Напомним, что гуру женского счастья заочно арестовали в марте 2024 года по делу о мошенничестве. По словам пострадавшего, автор психологической литературы Байгужин и ещё двое его коллег злоупотребили доверием и заполучили 6,6 млн рублей за оплату приёмов психолога.