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13 сентября, 06:16

Заочно арестованный секс-гуру из России зазывает красоток в Дубай на охоту за миллионерами

Заочно арестованный в РФ Байгужин приглашает девушек в Дубай на курсы по поиску миллионера

Денис Байгужин. Фото © VK / Денис Байгужин

Денис Байгужин. Фото © VK / Денис Байгужин

Автор психологической прозы и мошенник одновременно начал преподавать русским девушкам курсы по поимки богатого мужчины. Заочно арестованный в России Денис Байгужин теперь предоставляет занятия в Дубае для красавиц. Об этом сообщает SHOT.

Раньше гуру женского счастья кем только не был. Байгужин работал в милиции, частным детективом, успел отсидеть за мошенничество и вот нашёл себя в коучинге. Также секс-гуру был совладельцем Церкви евангельских христиан, Службы семейных отношений, фармацевтической компании и Академии профессионального коучинга.

Жизнь прекрасной была не долго — десятки женщин обвинили его в мошенничестве. Дамы заподозрили неладно и рассказали, что на тренингах Байгужина заживо хоронили и заставляли драться между собой, чтобы воспитать «новую себя».

Сейчас мастер женского счастья живёт за пределами России и ищет различные источники дохода: приглашает девушек лично на встречу в Дубай и открывает клубы с платной подпиской. Возвращаться домой он не планирует, оплачивать налоги — тоже. Сейчас пикап-коуч должен занести в ФНС 152 тысячи рублей — столько и стоит один его интенсив про богатую жизнь.

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Напомним, что гуру женского счастья заочно арестовали в марте 2024 года по делу о мошенничестве. По словам пострадавшего, автор психологической литературы Байгужин и ещё двое его коллег злоупотребили доверием и заполучили 6,6 млн рублей за оплату приёмов психолога.

Наталья Афонина
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