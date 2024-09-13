Заочно арестованный секс-гуру из России зазывает красоток в Дубай на охоту за миллионерами

Автор психологической прозы и мошенник одновременно начал преподавать русским девушкам курсы по поимки богатого мужчины. Заочно арестованный в России Денис Байгужин теперь предоставляет занятия в Дубае для красавиц. Об этом сообщает SHOT.

Раньше гуру женского счастья кем только не был. Байгужин работал в милиции, частным детективом, успел отсидеть за мошенничество и вот нашёл себя в коучинге. Также секс-гуру был совладельцем Церкви евангельских христиан, Службы семейных отношений, фармацевтической компании и Академии профессионального коучинга.

Жизнь прекрасной была не долго — десятки женщин обвинили его в мошенничестве. Дамы заподозрили неладно и рассказали, что на тренингах Байгужина заживо хоронили и заставляли драться между собой, чтобы воспитать «новую себя».

Сейчас мастер женского счастья живёт за пределами России и ищет различные источники дохода: приглашает девушек лично на встречу в Дубай и открывает клубы с платной подпиской. Возвращаться домой он не планирует, оплачивать налоги — тоже. Сейчас пикап-коуч должен занести в ФНС 152 тысячи рублей — столько и стоит один его интенсив про богатую жизнь.