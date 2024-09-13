Рэпер Pharaoh может потерять 100 млн рублей из-за бана нового трека
Mash: С рэпера Pharaoh хотят потребовать вернуть 100 млн за рекламную интеграцию
Рэпер Pharaoh на обложке трека «Не по пути». Фото © VK / PHARAOH
Не так давно рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) выпустил новый трек вместе с американским музыкантом Destroy Lonely под названием Omega. Теперь российского исполнителя хотят заставить вернуть 100 миллионов рублей за нативную рекламу букмекерской конторы в песне из-за того, что фит начали сносить с музыкальных стриминговых площадок. Об этом сообщает Mash.
По контракту Фараон должен был аккуратно внедрить в текст своей песни всего лишь одно словцо, которое отсылало бы к букмекерской конторе, пообещавшей выплатить за такую интеграцию сумму в 100 миллионов рублей. В документе сказано, что совместную работу с Destroy Lonely артистам необходимо было выгрузить на все основные площадки. Посланником букмекерской конторы был избран именно Голубин, хотя рассматривались ещё двое: Boulevard Depo за 20 млн и Gone.Fludd за 60 млн. Несмотря на ценник, выбрали Фараона, обладающего самой обширной среди них молодой фан-базой и приличной репутацией. Сами букмекеры, конечно, отрицают всяческие рекламные интеграции, заявляя, что Глеб добавил в название их компании в свой текст исключительно из любви к ставкам.
Теперь же ему, вероятно, придётся возвращать деньги назад, поскольку лейбл американского рэпера попросил убрать трек со стримингов. Бан на прослушивание уже появился на Spotify. Попытки музыканта разрешить ситуацию пока не увенчались успехом.
Ранее на кругленькую сумму попал американский рэпер Puff Daddy, согласившийся выплатить 100 миллионов долларов в связи с обвинениями в сексуальном насилии на вечеринке, датируемой 1997 годом. При этом, жертвой музыканта стал мужчина, который заявил об этом прямо из тюрьмы, где он сейчас мотает срок.