Чипсы Cheetos уничтожили легендарные Карлсбадские пещеры в США
Пачка чипсов устроила экологическую катастрофу в Карлсбадских пещерах в США
«Карлсбадские пещеры» в американском штате Нью-Мексико. Фото © Wikipedia/Eric Guinther
Экологическая катастрофа произошла в национальном парке «Карлсбадские пещеры» в американском штате Нью-Мексико. А всё из-за недоеденной пачки чипсов Cheetos, которую обронил турист.
Как пишет CNN, один из посетителей нацпарка обронил чипсы и никому об этом не сказал. Всё потому, что на территорию пещер категорически запрещено приносить любую еду. Вскоре чипсы отсырели, и на кукурузное лакомство сбежались мухи, сверчки, пауки и клещи. Всё недоеденное покрылось грибами и плесенью, которые распространились на всю пещеру. В итоге гниль и плесень уничтожать обитателей нацпарка — по предварительным подсчётам американских учёных, уже погибло около ста животных.
Сейчас хранители парка начали очищать пещеру.
А ранее Life.ru рассказывал про другую находку в пещере. В 2023 году международная группа археологов впервые представила описание ранее неизвестных наскальных рисунков, обнаруженных несколько лет назад в Танзании.