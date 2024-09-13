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13 сентября, 08:42

Чипсы Cheetos уничтожили легендарные Карлсбадские пещеры в США

Пачка чипсов устроила экологическую катастрофу в Карлсбадских пещерах в США

«Карлсбадские пещеры» в американском штате Нью-Мексико. Фото © Wikipedia/Eric Guinther

«Карлсбадские пещеры» в американском штате Нью-Мексико. Фото © Wikipedia/Eric Guinther

Экологическая катастрофа произошла в национальном парке «Карлсбадские пещеры» в американском штате Нью-Мексико. А всё из-за недоеденной пачки чипсов Cheetos, которую обронил турист.

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Как пишет CNN, один из посетителей нацпарка обронил чипсы и никому об этом не сказал. Всё потому, что на территорию пещер категорически запрещено приносить любую еду. Вскоре чипсы отсырели, и на кукурузное лакомство сбежались мухи, сверчки, пауки и клещи. Всё недоеденное покрылось грибами и плесенью, которые распространились на всю пещеру. В итоге гниль и плесень уничтожать обитателей нацпарка — по предварительным подсчётам американских учёных, уже погибло около ста животных.

Сейчас хранители парка начали очищать пещеру.

А ранее Life.ru рассказывал про другую находку в пещере. В 2023 году международная группа археологов впервые представила описание ранее неизвестных наскальных рисунков, обнаруженных несколько лет назад в Танзании.

Полина Никифорова
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