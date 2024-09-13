Чипсы Cheetos уничтожили легендарные Карлсбадские пещеры в США

Как пишет CNN, один из посетителей нацпарка обронил чипсы и никому об этом не сказал. Всё потому, что на территорию пещер категорически запрещено приносить любую еду. Вскоре чипсы отсырели, и на кукурузное лакомство сбежались мухи, сверчки, пауки и клещи. Всё недоеденное покрылось грибами и плесенью, которые распространились на всю пещеру. В итоге гниль и плесень уничтожать обитателей нацпарка — по предварительным подсчётам американских учёных, уже погибло около ста животных.