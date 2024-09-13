В Китае приструнили США за «навязывание лечения собственных болезней»

Посол Китая в США Се Фэн прошёлся по американскому правительству, указав на ошибочность политического курса Вашингтона в отношении Пекина по некоторым вопросам. Также он потребовал перестать называть борьбой «демократии против авторитаризма» любую конфронтацию между государствами и призвал не навязывать другим лечение собственных недугов. Об этом пишет South China Morning Post.

На мероприятии по случаю 45-летия нормализации отношений между странами он обратил внимание на то, что вопрос противоречий касательно Тайваня стоит сейчас ещё острее, чем когда-либо. Кроме того, Штатам следует быть осторожнее, пока они держат свой сомнительный курс на политизацию отношений, чрезмерное усиление нацбезопасности, а также разыгрывание «китайской карты» во внутриполитической борьбе, сказал посол. Се Фэн попросил Вашингтон не «навязывать другим рецептов лечения собственной болезни».

«Конфликт и конфронтация не служат ничьим интересам. Диалог и консультации — лучший путь вперёд. Конфликт между Китаем и США был бы невыносим для обеих сторон и для всего мира», — заключил дипломат.