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13 сентября, 08:45

ЦРУ: На Украине зафиксирован самый большой уровень смертности в мире

На данный момент Украина бьёт рекорды по самому высокому уровню смертности в мире. Она составляет 18,6 на 1000 человек, сообщили в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США.

Согласно подсчётам спецслужбы, снизился в Незалежной и уровень рождаемости. Показатель оказался самым низким среди всех стран мира — 6 рождений на 1000 человек.

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В начале августа текущего года стало известно, что смертность на Украине превысила рождаемость в три раза. По показателям на то время, на одного родившегося ребёнка приходится трое умерших человек. Например, за первое полугодие в стране родилось 87 655 детей — на 9% меньше чем в 2023-м. Умерло за этот же период 250 972 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Наталья Афонина
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