На данный момент Украина бьёт рекорды по самому высокому уровню смертности в мире. Она составляет 18,6 на 1000 человек, сообщили в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США.

В начале августа текущего года стало известно, что смертность на Украине превысила рождаемость в три раза. По показателям на то время, на одного родившегося ребёнка приходится трое умерших человек. Например, за первое полугодие в стране родилось 87 655 детей — на 9% меньше чем в 2023-м. Умерло за этот же период 250 972 человек.