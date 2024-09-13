Две школьницы из Ижевска устроили романтический побег с парнями, их ищут по всей России

В Ижевске 13-летняя Вероника Филатова и её 12-летняя подружка Софья Иментьева убежали из дома вместе со своими парнями Азатом Тимгановым и Сергеем Буровым (15 и 16 лет). Их безрезультатно ищут уже два дня. Поисковики уверены, что к побегу юные влюблённые готовились заранее.

Софья Именьева и Сергей Буров. Фото © VK / ПСО "РЕГИОН 18" (Поиск пропавших людей Удмуртия)

Вещи для побега девочки собрали заранее, а для Вероники такой опыт и вовсе не в новинку, поскольку она уже уезжала на попутках со своим молодым человеком в марте. Тогда её с Азатом отыскали в Адлере. Сейчас они могут находиться в любом городе. Телефоны ребята выключили, чтобы их не могли найти.

Вероника Филатова и Азат Тимганов. Фото © VK / ПСО "РЕГИОН 18" (Поиск пропавших людей Удмуртия)

Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребят, полиция просит сообщать по номеру 02 (102).