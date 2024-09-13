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13 сентября, 09:35

Армия России за сутки отразила три попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Российские военные за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Медвежье и Весёлое», — говорится в сообщении военного ведомства.

В МО отметили, что враг потерял до 50 бойцов убитыми и ранеными, а также лишился пяти танков, двух боевых машин пехоты, бронетранспортёра, 9 боевых бронированных машин, двух автомобилей и двух инженерных машин разграждения.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ освободили ещё четыре населённых пункта в Курской области: хутор Покровский, сёла Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Кроме того, сейчас продолжается штурм села Любимовка и соседнего хутора Зелёный Шлях, их освобождение поможет полностью отрезать ВСУ от главных каналов снабжения. Также наши бойцы ведут активные бои возле Обуховки.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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