Армия России за сутки отразила три попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Российские военные за сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Медвежье и Весёлое», — говорится в сообщении военного ведомства.
В МО отметили, что враг потерял до 50 бойцов убитыми и ранеными, а также лишился пяти танков, двух боевых машин пехоты, бронетранспортёра, 9 боевых бронированных машин, двух автомобилей и двух инженерных машин разграждения.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ освободили ещё четыре населённых пункта в Курской области: хутор Покровский, сёла Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Кроме того, сейчас продолжается штурм села Любимовка и соседнего хутора Зелёный Шлях, их освобождение поможет полностью отрезать ВСУ от главных каналов снабжения. Также наши бойцы ведут активные бои возле Обуховки.
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