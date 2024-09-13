Кардиолог перечислила симптомы инфаркта, которые маскируются под гастрит и остеохондроз

Инфаркт миокарда – коварная болезнь, которая часто маскируется под другие, более безопасные недуги. Не всегда он сопровождается сильной болью в груди и учащённым сердцебиением. Порой симптомами могут быть тошнота, боль в области желудка или между лопаток. Об этом заявила «Газете.ru» врач-кардиолог Ольга Перфильева.

«Среди атипичных форм чаще всего встречается абдоминальная (брюшная). При ней поражается диафрагмальная часть сердца и, как правило, правая коронарная артерия. В этом случае человек может жаловаться на тошноту, рвоту, болезненные ощущения в правом подреберье, боль в области желудка. Начало чаще внезапное, поэтому пациент обращается к гастроэнтерологу», — рассказала медик.

При церебральной (мозговой) форме инфаркта возникают головокружение, нарушение сознания, повышенное потоотделение. Из-за боли между лопаток и опоясывающей боли в грудной клетке пациенты вместо кардиолога обращаются к неврологу, думая, что у них остеохондроз.

Головокружение, потливость и нарастающая отдышка могут наблюдаться при астматической форме инфаркта, который маскируется под бронхиальную астму. При появлении подобных жалоб пациенту надо как минимум провести ЭКГ или ЭХО-КГ, посоветовала врач.