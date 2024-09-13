Виталий ранее служил в нацбатальоне «Киевская Русь». Сейчас он, как и многие «бравые» солдаты подобных формирований, мотает срок в российской тюрьме. Он поведал в беседе с ТАСС, что НАТО и ЕС методично в течение 8 лет пополняли оружием арсеналы Киева и проводили там идеологическую подготовку для дальнейшей войны с Россией.

«С 2014 года на протяжении восьми лет НАТО и ЕС «накачивали» нас оружием, это все знали, [понимали], что нас зомбируют, готовят к конфликту, который в данный момент перерос в СВО. Я знал, что это все происходит. Власти навязывают свою культуру: отмечали День Победы 9 мая, перенесли на 8 мая, в нашем районе школы были русскоязычные, а стали украинские», — рассуждал украинец.

Виталий добавил, что украинские СМИ также всячески очерняют Россию и всё, что с ней связано, формируя таким образом негативный образ страны.

«Мне больно [от того], что сейчас происходит с этой страной», — поделился он.

С его слов, с 2015 по 2018 год взрывали все склады, оставшиеся со времён СССР. В СМИ поглядывали на РФ, утверждая, что это её диверсии. Если были ещё и погибшие — тоже валили на Россию. Таким образом, за несколько лет власть в Киеве набила головы людей выгодным для себя содержанием, поменяв привычный уклад жизни, литературу и даже географию, отнеся на карте мира озеро Байкал к Китаю, а Кубань, Курскую и Ростовскую области — к украинским землям.

Пока весь этот контент закачивался в умы населения, Киев продолжат строить линию обороны, говорит Виталий. По его словам, они 10 лет заливали её бетоном для грядущей войны. В ход шли даже укрепления Фридриха Паулюса, оставшиеся в Харьковской области ещё со времён Великой Отечественной.