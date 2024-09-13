Юрист назвала ситуации, когда у родителей-банкротов могут изъять детей
Юрист Черепанова: Банкротство не является причиной для лишения родительских прав
Банкротство не является основанием для лишения родительских прав. Однако есть случаи, когда детей действительно забирают органы опеки. Об этом заявила юрист Анна Черепанова в беседе с RuNews24.ru.
Она напомнила, что согласно Конституции РФ, материнство, детство и семья находятся под защитой государства. Поэтому даже если родители признаны по каким-то причинам банкротами, их дети не могут быть лишены содержания в виде величины прожиточного минимума. А если родители находятся в разводе, то при банкротстве они всё равно обязаны платить алименты, даже если другие долги аннулированы.
В некоторых случаях отца или мать могут лишить родительских прав. По словам правозащитницы, чёткие причины прописаны в Семейном кодексе РФ, однако они не относятся в полной мере к банкротству.
«Это происходит в тех случаях, когда интересы несовершеннолетних или лиц, находящихся на иждивении и признанных судом недееспособными, могут быть нарушены. Чаще всего необходимость в этом возникает во время процедур по реструктуризации долгов, что значительно ограничивает правоспособность должника», — отметила Черепанова.
Основанием для изъятия ребёнка из семьи может быть наркотическая или алкогольная зависимость родителей, а также оставление несовершеннолетнего в небезопасной ситуации, добавила юрист.
Ранее Life.ru называл несколько способов, как можно разобраться с долгами перед банком. Кроме процедуры банкротства можно договориться с кредитной организацией об отсрочке платежей. Для этого надо объяснить причины неисполнения обязательств по договору. Своё непростое положение лучше подтвердить документами. Если с одним банком не удалось договориться по условиям, то можно обратиться в другой. Там, например, могут рефинансировать кредит, то есть закрыть долг в предыдущем банке. А долг новому банку можно будет отдавать на более приятных условиях.