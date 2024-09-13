Юрист назвала ситуации, когда у родителей-банкротов могут изъять детей

Банкротство не является основанием для лишения родительских прав. Однако есть случаи, когда детей действительно забирают органы опеки. Об этом заявила юрист Анна Черепанова в беседе с RuNews24.ru.

Она напомнила, что согласно Конституции РФ, материнство, детство и семья находятся под защитой государства. Поэтому даже если родители признаны по каким-то причинам банкротами, их дети не могут быть лишены содержания в виде величины прожиточного минимума. А если родители находятся в разводе, то при банкротстве они всё равно обязаны платить алименты, даже если другие долги аннулированы.

В некоторых случаях отца или мать могут лишить родительских прав. По словам правозащитницы, чёткие причины прописаны в Семейном кодексе РФ, однако они не относятся в полной мере к банкротству.

«Это происходит в тех случаях, когда интересы несовершеннолетних или лиц, находящихся на иждивении и признанных судом недееспособными, могут быть нарушены. Чаще всего необходимость в этом возникает во время процедур по реструктуризации долгов, что значительно ограничивает правоспособность должника», — отметила Черепанова.

Основанием для изъятия ребёнка из семьи может быть наркотическая или алкогольная зависимость родителей, а также оставление несовершеннолетнего в небезопасной ситуации, добавила юрист.