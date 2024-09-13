Боец Рамзай рассказал о спасении замурованной в подвале украинки благодаря вещему сну Боец ВС РФ Губаев рассказал, как спас женщину в Волновахе благодаря вещему сну 13 сентября, 11:32 Давид Губаев. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Российский боец Давид Губаев с позывным Рамзай рассказал, как благодаря вещему сну спас жительницу Волновахи в ДНР, которая оказалась заживо замурованной в доме, разрушенном украинским снарядом. С военнослужащим пообщались журналисты телеканала «Звезда».

Всё произошло ещё в 2022 году, кода российская армия освобождала Волноваху. Давид с сослуживцами взяли в плен отряд ВСУ и уже собирались уезжать из города, как вдруг мужчина заметил собаку. Пёс стоял рядом с руинами дома и не переставая лаял. Военные уехали, а ночью Давиду приснился тот самый разрушенный дом.

«Во сне я увидел этот дом, как будто я шёл по нему. Я своему другу сказал: «Поехали туда». Какие-то необъяснимые чувства — сердце подсказывало», — поделился он.

По его словам, никто из товарищей не посмеялся над сновидением, потому что на СВО обостряются все чувства, а провидение иногда подаёт такие знаки. Уже на месте Давид обошёл дом, собаки не было, зашёл внутрь и услышал едва различимый голос, доносящийся из подвала. Женщина назвалась Натальей и попросила помощи, объяснив, что уже давно не может выбраться.

Давид вызвал МЧС, завал тут же был расчищен и пострадавшую благополучно достали из подвала. Наталья рассказала, что вела дневник во время своего заточения. На последней странице она написала слова благодарности Давиду, подарив ему лист с записью. Теперь военнослужащий всегда носит письмо с собой.

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Авторы Татьяна Миссуми