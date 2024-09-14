Деньги не пахнут: Как живёт сын-миллионер Юрия Никулина, пригласивший русофобку в цирк на Цветном Почему в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре приглашают русофобов, сколько гражданств и квартир у потомков Юрия Никулина — в материале Life.ru. 13 сентября, 21:10 Общественность просит проверить деятельность сына Юрия Никулина — Максима. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Михаил Терещенко, © Telegram / ekaterina_mizulina

Общественники просят органы обратить внимание на цирковую политику Максима Никулина, сына легендарного артиста Юрия Никулина. Он продолжает сотрудничать с проукраинскими цирковыми деятелями и даже приглашает их в российские жюри. Как он живёт и сколько зарабатывает?

Кто прилетел в Россию судить наших циркачей

— Нет слов. На Международный цирковой фестиваль «Артист» по приглашению руководителя Цирка Никулина летит некая гражданка Австралии Жасмин Страга, которая поддерживает Украину и ВСУ. Вот такой вот ярый русофоб планирует судить российских молодых артистов, — опубликовала вчера информацию Екатерина Мизулина, член Общественной палаты страны и директор Лиги безопасного Интернета.

В доказательство своих слов Мизулина привела скриншоты многочисленных жовто-блакитных постов Жасмин Страги. Там весь набор: флаги Незалежной, лозунги типа Circus Stay with Ukraine, анонсы протестных акций «за мир», а ещё циркачка занимается поиском жилья для украинских беженцев в Австралии, Англии, Польше и Румынии.

Проукраинская позиция Жасмин Страги видна невооружённым глазом. Фото © Telegram / ekaterina_mizulina

Забили тревогу и другие общественники. Представители «Сорока сороков» с целью недопущения Жасмин Страги на мероприятие обратились в Генпрокуратуру. А глава Федерального фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин и вовсе попросил ФСБ задержать её.

Возмутились не только общественники, но и народный артист России Эдгард Запашный. Он подтвердил, что поддерживающая Украину и ВСУ австралийка прибыла к нам в страну по личной инициативе Максима Юрьевича Никулина. Также Запашный обратил внимание, что Жасмин Страга будет заседать в жюри российского циркового фестиваля и судить наших ребят уже второй год подряд.

Жасмин Страга будет заседать в жюри российского циркового фестиваля «Артист» второй год подряд. Фото © VK / Международный Фестиваль "АРТИСТ"

II Международный фестиваль цирка Никулина «Артист» стартовал 12-го и продлится по 15 сентября. Это мероприятие впервые прошло в прошлом году, так что его уже можно назвать традиционным. В программе — выступления артистов из России, Китая, Африки, Европы и Латинской Америки. Жюри, которое выберет лучшие номера, тоже интернациональное. К остальным его членам вопросов нет. Только к сыну Никулина и Жасмин Страге.

В каких мировых конкурсах Жасмин Страга только не заседает. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jscreationscircus1

40-летнюю бывшую акробатку Жасмин Страгу можно назвать звездой мирового цирка. Уйдя со сцены, она нашла себя в бизнесе. Страга и основатель Австралийского циркового фестиваля, и член совета директоров Всемирной федерации цирка, и хореограф, ставящий номера, и менеджер-агент известных акробатов, а также участник многочисленных жюри. После России она сразу поедет в Литву, чтобы судить местный цирковой конкурс.

После того как разразился скандал из-за её участия в Никулинском фестивале, она скрыла все проукраинские посты в своей ленте. Однако соцсеть Facebook* устроена таким образом, что через общий поиск там можно увидеть и скрытые публикации. Вот, например, она присоединилась к обсуждению, «нужно или не нужно НАТО вводить над Украиной бесполётную зону». Циркачка склоняется к мнению, что это рискованно и в военном плане принесёт пользу лишь России.

Жасмин Страга думает не только об украинских беженцах, но и о рисках ввода бесполётной зоны над бывшей УССР. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ukrainians.sydney

Что говорят сын и внук Никулина

Общественники просят принять меры не только к Жасмин Страге, но и к пригласившему её Максиму Никулину. Пока речь лишь о проверке. Максиму Никулину не впервой попадать в «заукраинский» скандал. Он предпочитает отмалчиваться о спецоперации, но его поступки говорят о многом.

Максим Никулин, гендиректор Цирка Никулина на Цветном бульваре. Фото © Telegram / circusnikulina

Так, Никулин-младший, единственный от России участвовал в цирковом фестивале в Монако. Причём был не простым гостем, а «почётным». Пикантность ситуации в том, что цирк в Монте-Карло за несколько месяцев до приезда Никулина публично и громко из-за СВО прекратил сотрудничество с любыми российскими артистами, а также объявил сбор средств для украинских циркачей. Ещё Максим Никулин продолжает открыто дружить с Урсом Пилсом, вице-президентом Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, который категорически запретил выступать россиянам на своей сцене.

Цирк Никулина на Цветном бульваре. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

По словам других отечественных циркачей, Никулин-младший чувствует, что над ним сгущаются тучи. Например, в прошлом году Эдгард Запашный сообщил, что Максим Юрьевич, будучи резидентом Франции, кулуарно обещал уехать из России в случае, если перестанет получать госфинансирование. Сам Максим Никулин всячески обеляет своих проукраинских друзей с Запада. Урс Пилс у него поддерживает вовсе не Украину, а лишь украинский цирк. То же самое Никулин-младший сейчас говорит и про Жасмин Страгу. Правда, не сам, а через своего сына Юрия Никулина (внук — тёзка деда), работающего пресс-секретарём.

— Жительница Австралии Жасмин Страга поддерживает украинских детей, а не бойцов ВСУ. В 2022 году она запустила проект «SOS Украина», в рамках которого помогла 294 студентам и более чем 100 взрослым выехать из страны, а также найти жильё и работу. Также она организовала сбор средств в поддержку цирковых школ Киева и Харькова. Для этого было запланировано пять цирковых представлений с участием украинских артистов. Состоялось два, на остальные билеты продать не смогли. Да, на скринах присутствует украинский флаг. А чей там должен быть флаг, китайский? — заявил журналистам Юрий Никулин, руководитель пресс-центра Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Но если внимательнее изучить посты Жасмин Страги, особенно про протестные акции и бесполётную натовскую зону, складывается впечатление, что внук Никулина всё же лукавит.

Юрий Никулин, внук советского артиста Никулина. Фото © fond-nikulin

Как живёт наследник Юрия Никулина

Сын великого артиста Максим Никулин, будучи гендиректором АО «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре», получает не только хорошую зарплату. Обозначенное юрлицо управляет легендарной сценой, и доходы за прошлый год достигли 1,2 млрд рублей. Также Максим Юрьевич является соучредителем двух ООО: «Рекламное агентство Юрия Никулина» и «Легендарный цирк Юрия Никулина». Первое занимается билетами и баннерами, второе — организацией торговли. Выручка не публикуется либо формально копеечная.

Самая дорогая квартира, которой пользовался Максим Никулин, это пентхаус площадью 153 квадрата в элитном ЖК «Лесной» возле «Белорусской». Охрана, камеры, вид на Тверскую и Миусский сквер. Сейчас там продаётся аналогичное жильё, но на другом этаже за 163 млн рублей.

Одна из квартир, которой пользовался Максим Никулин, находится в пешей доступности от цирка, в Тверском районе на улице Долгоруковской. Также Никулин-младший занимал четырёхкомнатную жилплощадь в номенклатурной брежневке на Большой Бронной у Патриарших прудов (цена свыше 60 млн рублей) и трёшку в доме, построенном для администрации президента Бориса Ельцина, на улице Долгоруковской в Тверском районе (до 50 млн рублей).

Ещё у семьи Максима Никулина могут быть собственные апартаменты в престижном сочинском посёлке «Сириус». Речь о роскошных гостевых домах на первой линии моря с собственным бассейном. Недвижимость там стоит от 200 тысяч рублей за квадрат.







Как выяснил Life.ru, насчёт французского резидентства Максима Никулина Запашный был не совсем прав. — Мы с женой живём в Монако, — признавался Максим Юрьевич светским журналистам в 2021 году. — Раньше были гражданами Франции, но из-за высоких налогов поменяли гражданство. Поскольку я дружен с принцессой Монако Стефанией, мы стали её подданными.

По словам Максима Никулина, они купили в ипотеку квартиру метрах в ста от дворца князя Монако, в старом городе. Такая недвижимость может стоить миллион евро и больше.

Княжеский дворец стоит в центре Монако на скале. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi

И всё же Life.ru нашёл одного Никулина в телефонных справочниках Франции — Станислава. Так зовут внука Максима Юрьевича. Французский тёзка прописан в городе Сент-Женевьев-Де-Буа на улице Корбей. По указанному номеру дома находится небольшой, но симпатичный коттедж, настолько утопающий в зелени, что его даже не видно с улицы.

Коттедж в Сент-Женевьев-Де-Буа. Фото © maps

Поддерживать такую недвижимость, и российскую, и монегасскую, стоит очень дорого. Но деньги у Никулиных есть. Простая арифметика. На сайте цирка на Цветном можно посмотреть, как распродаются билеты на оскандалившийся фестиваль «Артист». Раскуплено как минимум 80% на все шесть дней мероприятия. Билеты стоят от 2800 до 7400+ рублей. Мест в зале пару тысяч. Таким образом, доходы «грязными» будут около 50 млн рублей.

Билеты на фестиваль, где будет судить Жасмин Страга, продаются хорошо. Фото © circus-nikulina

Авторы Пётр Егоров