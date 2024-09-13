ФСБ задержала в ЛНР украинку, которая передавала данные о российских военных

Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которую подозревают в передаче сведений о России представителям Киева. Жительница города Рубежное отправляла киевскому режиму информацию для ракетных ударов по российским военным.

В ЛНР задержана гражданка Украины, которая передавала ВСУ данные для нанесения ударов по российским военным. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр

«ФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей собирание и передачу врагу сведений о Вооружённых силах Российской Федерации», — сообщили РИА «Новости» в региональном УФСБ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что девушка по своей инициативе передавала украинской стороне различные данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж»