ФСБ задержала в ЛНР украинку, которая передавала данные о российских военных
Задержанная жительница города Рубежное. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр
Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которую подозревают в передаче сведений о России представителям Киева. Жительница города Рубежное отправляла киевскому режиму информацию для ракетных ударов по российским военным.
В ЛНР задержана гражданка Украины, которая передавала ВСУ данные для нанесения ударов по российским военным. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр
«ФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей собирание и передачу врагу сведений о Вооружённых силах Российской Федерации», — сообщили РИА «Новости» в региональном УФСБ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что девушка по своей инициативе передавала украинской стороне различные данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж»
Ранее в Омске арестовали мужчину, который тоже сливал Украине информацию о заводе. 40-летний житель находится под стражей. Его подозревают в шпионаже и передаче вражеским спецслужбам данных об оборонном комплексе. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего