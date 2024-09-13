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13 сентября, 12:07

ФСБ задержала в ЛНР украинку, которая передавала данные о российских военных

Задержанная жительница города Рубежное. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр

Задержанная жительница города Рубежное. Обложка © Telegram / ЛуганскИнформЦентр

Сотрудники УФСБ РФ по Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которую подозревают в передаче сведений о России представителям Киева. Жительница города Рубежное отправляла киевскому режиму информацию для ракетных ударов по российским военным.

В ЛНР задержана гражданка Украины, которая передавала ВСУ данные для нанесения ударов по российским военным. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр

«ФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, осуществившей собирание и передачу врагу сведений о Вооружённых силах Российской Федерации»,сообщили РИА «Новости» в региональном УФСБ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что девушка по своей инициативе передавала украинской стороне различные данные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж»

Жительницу Ростовской области задержали за связи с украинской разведкой
Жительницу Ростовской области задержали за связи с украинской разведкой

Ранее в Омске арестовали мужчину, который тоже сливал Украине информацию о заводе. 40-летний житель находится под стражей. Его подозревают в шпионаже и передаче вражеским спецслужбам данных об оборонном комплексе. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего

Наталья Афонина
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