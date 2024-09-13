В Татарстане женщина «прокатила» глухонемого дорожника на капоте и выставила ему счёт за лобовое

Жительница Татарстана сбила и прокатила на капоте машины глухонемого дорожника. Тот пытался ей объяснить, что проезд закрыт. Об инциденте сообщает SHOT.

Водительница Daewoo Nexia сбила глухонемого дорожника, провезла его на капоте, обматерила и избила. Видео © SHOT

Инцидент произошёл в селе Куркачи. Женщина на «Нексии» ехала по участку со свеженьким асфальтом, но на её пути встал дорожник Алексей. Глухонемой мужчина как мог пытался объяснить, что дальше проезда нет, и загородить путь, но останавливаться автоледи не хотела. Женщина обматерила дорожника, села в авто и дала по газам.

Мужчину она провезла на капоте несколько сотен метров, после чего вместе с подружкой, которая ехала на пассажирском сиденье, обматерила работника. В итоге у Алексея многочисленные ссадины и ушибы. Дерзкая лихачка решила газовать и дальше: она написала заявление на дорожника с требованием возместить ущерб за битое лобовое стекло.

По данным SHOT, на «Дэу» числится 18 штрафов, три из которых до сих пор не оплачены. В числе самых популярных нарушений превышение скорости и нарушение требований к перевозке детей.