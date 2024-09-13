Общественники ополчились против актрисы Теоны Дольниковой, которая зарабатывает на россиянах из Грузии
«Зов народа» потребовал отменить спектакли с участием Теоны Дольниковой
Теона Дольникова. Фото © VK / Теона Дольникова
Общественное движение «Зов народа» продолжает требовать кары для уехавших из России артистов. На этот раз в поле зрения организации попала актриса Теона Дольникова, которая уехала в Грузию после начала СВО.
Как пишет 360.ru, в письме Минюсту общественники предложили запретить спектакли и выступления артистки в России. Они указали, что Дольникова неоднократно высказывалась против политики российских властей, а также заявила, что больше не может жить в нашей стране.
«А зарабатывать может?» — возмутились представители организации.
А ранее общественники попросили проверить рэп-группу «Каста» на связь с ВСУ и признать музыкантов иноагентами. Они обратили внимание на последние публикации артистов в социальных сетях с презентацией нового альбома, где они обвинили россиян в «шовинизме» и выступили с угрозами в адрес нашей страны.