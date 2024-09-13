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13 сентября, 12:11

Армия России применила 700 FPV-дронов за сутки и побила рекорд

Россия за сутки применила 700 FPV-дронов. Этот показатель стал рекордным, сообщает эксперт «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

«За прошедшие сутки РОВ применили более 700 FPV-дронов. Это абсолютный рекорд за всё время полномасштабного вторжения в Украину», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, такие цифры обусловлены началом контрнаступления РФ в Курской области. Также продолжаются активные боевые действия на Украине. При этом Коваленко удивило наличие такого большого количество дронов у России. Он напомнил, что с 1 сентября Китай ввёл ограничения на экспорт товаров двойного назначения, в частности, дронов.

«В свою очередь я отмечал, что Россия, зная о введении данных ограничений осуществляла закупки с «запасом», а потому, могла себя обеспечить достаточным количеством FPV-дронов, чтобы в течение ближайших месяцев не испытывать дефицит», — написал эксперт.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что российские дроны успешно уничтожили важный объект ВСУ в Черниговской области. Наши парни при помощи «птичек» атаковали склад боеприпасов. Сначала объект загорелся, а потом произошла многократная детонация снарядов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Наталья Афонина
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