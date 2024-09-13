Нарколог рассказал, в каком возрасте у подростка выше риск стать алкоголиком
Нарколог Холдин: Подростки 13-14 лет быстрее впадают в алкогольную зависимость
Абсолютной истиной является то, что употребление алкоголя наносит здоровью колоссальный ущерб. О том, в каком возрасте наиболее опасно получить алкозависимость рассказал в беседе с Life.ru внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин на фоне стартовавшей 9 сентября недели сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости.
«Подростковый возраст — наиболее уязвимый, когда ребенок уже не ощущает себя маленьким и очень хочет быть самостоятельным. Именно с 13-14 лет часто происходит проба алкоголя. К сожалению, зависимость от алкоголя у подростков наступает гораздо быстрее, чем у взрослых. Иммунная система разрушается быстрее, нарушаются функции органов и систем, регуляция глюкозы в крови. Разрушительное действие оказывает спиртное и на интеллектуальное и эмоциональное развитие. В незрелом мозге быстро развивается зависимость от алкоголя», — объяснил доктор.
По словам специалиста, важно также не позволять себе выпивать при ребёнке. Родителям необходимо на личном примере показывать, что любой праздник может без труда пройти без распития спиртного. Нельзя забывать об организации досуга подростка, чтобы он увлекался интересными делами.
Ранее в Казани пьяная женщина вышла босиком погулять со своей маленькой дочкой в коляске. По словам очевидцев, горе-мамаша обращалась с ребёнком, как с игрушкой. Она вытаскивала её из коляски, трясла и оставляла без надзора. Девочка тоже была босая, хотя на улице было совсем не жарко.
Shutterstock / FOTODOM / fizkes