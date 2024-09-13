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13 сентября, 13:06

В Госдуме объяснили, почему НАТО не торопится отвечать на заявления России

Депутат Соболев: В НАТО не готовы объяснять участие в конфликте на Украине

В НАТО пока не готовы ответить на российские заявления о том, что участники объединения напрямую включены в конфликт с Россией. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, члены организации готовят сопротивление и инфраструктуру, проводят учения, поэтому не могут дать честный ответ на вопрос.

«НАТО пока не готовы, они упорно готовятся к такому развитию событий, но пока не получается. Они готовят сопротивление, готовят инфраструктуру, проводят учения. А что они будут комментировать?» — сказал он в беседе с Life.ru.

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Мы в принципе законно решаем все вопросы. А вот те слова президента России Владимира Путина о том, что наши вооружённые силы должны быть готовы к отражению агрессии любого противника на любом стратегическом направлении, в любых условиях, — я двумя руками за и всегда говорил и говорю об этом. Надо решать эти задачи, и тогда войны точно не будет.

Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев

По его словам, в НАТО не боятся отвечать на такие заявления, а просто пока не готовы. Хотя они и готовятся к войне с нашей страной, но мы должны сделать всё, чтобы ВС РФ были способны опередить и обезвредить любого противника на любом стратегическом направлении.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о серьёзных последствиях применения западного дальнобойного оружия против России со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что это изменит саму суть проведения СВО. По его словам, у Украины нет возможности бить вглубь российской территории без данных западных спутников. Поэтому, добавил он, речь идёт не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

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Life.ru

Ольга Годуненко
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