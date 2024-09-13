Зеленский провёл перестановки в составе СНБО Украины

На Украине изменили состав нацбезопасности и обороны (СНБО) страны. Перестановку организовал Владимир Зеленский. Он ввёл в состав органа новоназначенных министров и убрал уже уволенных. Соответствующий указ опубликовали на сайте его офиса.

«Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц: Сибига Андрей Иванович — министр иностранных дел Украины, Сметанин Герман Владимирович — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», — говорится в тексте указа.

В состав СНБО глава киевского режима также попросил утвердить Стефанишину Ольгу Витальевну — вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министра юстиции.