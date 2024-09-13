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13 сентября, 14:51

Министра труда и соцразвития Северной Осетии обвинили в превышении полномочий

В здании Министерства труда социального развития Северной Осетии силовики провели оперативные мероприятия.

«Сообщаем, что в здании министерства труда и социального развития Северной Осетии представителями силовых органов были проведены оперативные мероприятия. Причины пока не известны. В настоящее время правоохранительные органы проводят работу с должностными лицами министерства»,написало ведомство в соцсетях.

Как уточнил глава региона Сергей Меняйло, силовики обвинили министра труда и социального развития Северной Осетии Алину Айдарову в превышении должностных полномочий. Как установили правоохранители, министерство и некоторые подведомственные ему учреждения заключили несколько государственных контрактов в нарушение N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Говорить подробнее о деталях дела пока рано – сейчас во всём разбирается следствие. Однако хочу подчеркнуть: безусловно, противоправные действия должны пресекаться. И если факт их совершения будет подтвержден, виновные понесут наказание», — добавил он.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kharkhan Oleg

Наталья Афонина
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