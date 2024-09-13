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13 сентября, 12:44

Китай повысит пенсионный возраст впервые с конца 1970-х

Власти Китая впервые с 1978 года решили повысить возраст выхода на пенсию. Реформа будет проводиться поэтапно, чтобы в течение 15 лет достигнуть следующих показателей: для мужчин пенсионный возраст будет постепенно повышен с 60 до 63 лет, для женщин-служащих — с 55 до 58, и для женщин-рабочих — с 50 до 55 лет.

Кроме того, с 2030 года в Китае будет постепенно увеличиваться минимальный срок уплаты базовых взносов, необходимых для получения пенсии по старости. Он возрастёт с 15 до 20 лет.

«Власть на всех уровнях должна активно реагировать на старение населения, поощрять и поддерживать занятость и предпринимательскую деятельность трудящихся», — говорится в постановлении Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

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Изменения пенсионного возраста в 2024 году: В каком возрасте мужчины и женщины выходят на пенсию 

Ранее сообщалось, что численность населения Китайской Народной Республики (КНР) сократилась на 2,08 миллиона человек в 2023 году. Теперь в стране проживает около 1,40967 миллиарда граждан.

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Олег Елков/ТАСС

Алексей Берковиц
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