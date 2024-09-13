Китай повысит пенсионный возраст впервые с конца 1970-х

Власти Китая впервые с 1978 года решили повысить возраст выхода на пенсию. Реформа будет проводиться поэтапно, чтобы в течение 15 лет достигнуть следующих показателей: для мужчин пенсионный возраст будет постепенно повышен с 60 до 63 лет, для женщин-служащих — с 55 до 58, и для женщин-рабочих — с 50 до 55 лет.

Кроме того, с 2030 года в Китае будет постепенно увеличиваться минимальный срок уплаты базовых взносов, необходимых для получения пенсии по старости. Он возрастёт с 15 до 20 лет.

«Власть на всех уровнях должна активно реагировать на старение населения, поощрять и поддерживать занятость и предпринимательскую деятельность трудящихся», — говорится в постановлении Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).