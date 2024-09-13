Поставлена точка в спорах об опасности шаровых молний для людей

Больше всего во время сильной грозы люди боятся возникновения шаровой молнии. Бытует мнение, что этот огненный электрический шар способен убить человека. Так ли это, объяснил NEWS.ru младший научный сотрудник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук.

Прежде всего он отметил, что шаровые молнии возникают в непосредственной близости от электрических разрядов. Их размер колеблется от нескольких сантиметров до нескольких метров. Исследователи до сих пор спорят, насколько опасно это природное явление для людей.

«Некоторые исследователи полагают, что шаровые молнии обладают электрической зарядом и способны вызывать повреждения, в то время как другие рассматривают их как аномалии. Однако, хотя зафиксированы случаи поражения электрическим током, имеются также многочисленные свидетельства о том, что эти явления не причиняют вреда», — заявил Паращук.