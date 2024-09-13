Небоевые потери: Грузовой поезд на полном ходу снёс прицеп с гаубицей M109 Paladin
В США очевидцы засняли, как поезд сносит прицеп с гаубицей M109 Paladin
В штате Южная Каролина грузовой поезд протаранил тягач, который перевозил самоходную гаубицу M109 Paladin. Видео со зрелищной аварией пользователи делятся в соцсети Х. Судя по кадрам, 18-колёсный прицеп намертво застрял при попытке переехать железнодорожный переезд. Развитие событий было всего лишь вопросом времени.
Поезд столкнулся с перевозившим установку M109 Paladin грузовиком в городе Гуз-Крик, штат Южная Каролина. Видео © Х / World News / BOB CORSON
По данным местной полиции, пострадавших в результате аварии нет. FoxNews передаёт, что водитель грузовика чудом успел выбраться из машины непосредственно перед столкновением.
Ранее в Австралии случилось дорожно-транспортное происшествие с участием американского танка, но в том ДТП пострадало шесть человек.