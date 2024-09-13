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13 сентября, 13:23

В Челябинске рабочий умер, случайно перерезав себе бедренную артерию болгаркой

В Челябинске выясняются обстоятельства смерти рабочего одного из предприятий, который скончался от большой кровопотери, пишет URA.RU.

Сотрудник получил смертельное ранение во время работы с болгаркой – угловой шлифовальной машинкой. Он случайно перерезал себе бедренную артерию и умер от кровопотери до приезда скорой помощи.

«Мужчина работал с болгаркой. Инструмент сорвался и отрезной диск вонзился в ногу, в область бедренной артерии», — сообщаются детали случившегося.

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Погибшему было 43 года, он был трудоустроен разнорабочим. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет РФ по региону.

Ранее Life.ru писал об ещё одном несчастном случае с болгаркой. Травму получил 83-летний пенсионер. Во время работы с инструментом мужчина вспорол себе живот. Примечательно, что он не стал вызывать скорую помощь, а сам приехал в больницу. Во время операции врачи обнаружили множественные рваные раны тонкой кишки. Часть кишечника пришлось удалить. В настоящее время жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает.

Обложка ©

freepik/wirestock

Алёна Зиновьева
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