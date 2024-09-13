В Челябинске рабочий умер, случайно перерезав себе бедренную артерию болгаркой

В Челябинске выясняются обстоятельства смерти рабочего одного из предприятий, который скончался от большой кровопотери, пишет URA.RU.

Сотрудник получил смертельное ранение во время работы с болгаркой – угловой шлифовальной машинкой. Он случайно перерезал себе бедренную артерию и умер от кровопотери до приезда скорой помощи.

«Мужчина работал с болгаркой. Инструмент сорвался и отрезной диск вонзился в ногу, в область бедренной артерии», — сообщаются детали случившегося.

Погибшему было 43 года, он был трудоустроен разнорабочим. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет РФ по региону.