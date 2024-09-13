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Харьковчан готовят к «очень сложному отопительному сезону» из-за разрушенных ТЭЦ

Мэр Харькова Терехов предупредил, что отопительный сезон будет очень сложным

13 сентября, 13:54
ТЭЦ. Обложка © freepik / frimufilms

ТЭЦ. Обложка © freepik / frimufilms

В Харькове жителей ожидает очень сложный отопительный сезон, так как разрушены ТЭЦ и большинство трансформаторных подстанций. Об этом рассказал в эфире всеукраинского телемарафона мэр города Игорь Терехов.

«Мы готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что он будет очень и очень сложный. Нам нужно будет пройти его на высоком уровне... Харьков не имеет собственной генерации, потому что все ТЭЦ были разрушены, трансформаторные подстанции разрушены, мы запитаны от других городов», — пояснил он.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил журналистам, что все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены, а на их восстановление потребуются огромные денежные суммы и месяцы работы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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