Харьковчан готовят к «очень сложному отопительному сезону» из-за разрушенных ТЭЦ

В Харькове жителей ожидает очень сложный отопительный сезон, так как разрушены ТЭЦ и большинство трансформаторных подстанций. Об этом рассказал в эфире всеукраинского телемарафона мэр города Игорь Терехов.

«Мы готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что он будет очень и очень сложный. Нам нужно будет пройти его на высоком уровне... Харьков не имеет собственной генерации, потому что все ТЭЦ были разрушены, трансформаторные подстанции разрушены, мы запитаны от других городов», — пояснил он.