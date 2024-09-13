Харьковчан готовят к «очень сложному отопительному сезону» из-за разрушенных ТЭЦ
Мэр Харькова Терехов предупредил, что отопительный сезон будет очень сложным
ТЭЦ. Обложка © freepik / frimufilms
В Харькове жителей ожидает очень сложный отопительный сезон, так как разрушены ТЭЦ и большинство трансформаторных подстанций. Об этом рассказал в эфире всеукраинского телемарафона мэр города Игорь Терехов.
«Мы готовимся к отопительному сезону. Понимаем, что он будет очень и очень сложный. Нам нужно будет пройти его на высоком уровне... Харьков не имеет собственной генерации, потому что все ТЭЦ были разрушены, трансформаторные подстанции разрушены, мы запитаны от других городов», — пояснил он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил журналистам, что все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены, а на их восстановление потребуются огромные денежные суммы и месяцы работы.